Міністерство культури заплатило за столичні урочистості до Дня Незалежності 259,6 тисяч гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування Дня Незалежності.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:10
Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування Дня Незалежності.
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:10
Геніальна маніпуляція! :) автору ЗЕреспект :)
9.7 мільона виділили для заохочення тих, хто брав участь в параді, а 371,5 млн загалом на всіх військових
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