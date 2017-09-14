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Стало відомо, скільки Мінкульт
заплатив за святкування...

Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:10

Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство культури заплатило за столичні урочистості до Дня Незалежності 259,6 тисяч гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування Дня Незалежності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:10

Геніальна маніпуляція! :) автору ЗЕреспект :)
9.7 мільона виділили для заохочення тих, хто брав участь в параді, а 371,5 млн загалом на всіх військових
oleg2018
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:59

Меня больше порадовала строка в статье расходов "в т.ч. ПДВ ... 0 грн."
DoooM
 
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