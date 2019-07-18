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Нацкомісія знизила тариф Укренерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила на 10% тариф "Укренерго" на послуги з диспетчерського управління - до 8,04 грн / МВт-год. Новий тариф буде діяти з 1 жовтня 2019 року.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:29
Никопольский ферросплав готов,Беня тут не при чем) Хохлам поднимут до двух гривень. Слава Украине!
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