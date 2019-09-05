У сфері безготівкових розрахунків відзначається позитивна динаміка у використанні смартфонів.
Дивися повний текст Що заважає українцям розраховуватися безготівковим способом (дослідження).
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:37
Що заважає українцям розраховуватися безготівковим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що заважає українцям розраховуватися безготівковим способом (дослідження).
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:37
Вот буквально вчера в сумка.ua в Кривом Роге в двух магазинах меня постиг первый вариант с "нет терминалом" и "ой, сломался уже как 4 месяца".
Информации о том, что оплата только налом нет. Узнаёшь на кассе. Жаль потерянного времени
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