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Що заважає українцям
розраховуватися безготівковим...

Що заважає українцям розраховуватися безготівковим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:37

Що заважає українцям розраховуватися безготівковим...

Пропонуємо до обговорення:
У сфері безготівкових розрахунків відзначається позитивна динаміка у використанні смартфонів.

Дивися повний текст Що заважає українцям розраховуватися безготівковим способом (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:37

Вот буквально вчера в сумка.ua в Кривом Роге в двух магазинах меня постиг первый вариант с "нет терминалом" и "ой, сломался уже как 4 месяца".

Информации о том, что оплата только налом нет. Узнаёшь на кассе. Жаль потерянного времени
ukrmvs
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