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Оновлення Приват24: що змінилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні на Privat Innovation Day в Дніпрі ПриватБанк презентував нову версію додатку Приват24.
Дивися повний текст Оновлення Приват24: що змінилося
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:13
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