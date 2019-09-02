Сьогодні на Privat Innovation Day в Дніпрі ПриватБанк презентував нову версію додатку Приват24.
Дивися повний текст Оновлення Приват24: що змінилося.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:10
Оновлення Приват24: що змінилося
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлення Приват24: що змінилося.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:20
Лучше бы баги поравили с платежами коммуналки, бесит когда по 10 раз не могу оплатить
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:06
monobank в помощь
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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