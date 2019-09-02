|
|
|
Оновлення Приват24: що змінилося
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні на Privat Innovation Day в Дніпрі ПриватБанк презентував нову версію додатку Приват24.
Дивися повний текст Оновлення Приват24: що змінилося
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90815
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:10
Когда запланирован релиз?
-
graymail_g
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:13
темна тема була
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:20
Лучше бы баги поравили с платежами коммуналки, бесит когда по 10 раз не могу оплатить
-
hinomaneg
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 12.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:40
Когда будет face pay?
-
bublosoff
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:06
hinomaneg написав:
Лучше бы баги поравили с платежами коммуналки, бесит когда по 10 раз не могу оплатить
monobank в помощь
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2208 раз.
- Подякували: 229 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:24
yama написав: hinomaneg написав:
Лучше бы баги поравили с платежами коммуналки, бесит когда по 10 раз не могу оплатить
monobank в помощь
такое же Г как и приват
-
tedswing45
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 14.05.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|35
|
|
|10
|756
|
|
|3
|225
|
|