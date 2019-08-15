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Бухгалтер одного зі столичних
ЗВО 7 років отримувала...

Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:12

Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві судитимуть екс-бухгалтера НПУ імені М.П. Драгоманова, яка 7 років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника ЗВО.

Дивися повний текст Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:12

500тыс вернула - не успела потратить... а вообще схема вполне живуча..прокололась видать на том, что подставное лицо было НЕреальным (т.е. не было возможности предъявить его на свет в нужный момент реально), либо кто-то "заложил", с кем не удалось "договориться"..
maestro71
 
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