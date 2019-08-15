У Києві судитимуть екс-бухгалтера НПУ імені М.П. Драгоманова, яка 7 років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника ЗВО.
Дивися повний текст Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:12
Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала...
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Дивися повний текст Бухгалтер одного зі столичних ЗВО 7 років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника.
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:12
500тыс вернула - не успела потратить... а вообще схема вполне живуча..прокололась видать на том, что подставное лицо было НЕреальным (т.е. не было возможности предъявить его на свет в нужный момент реально), либо кто-то "заложил", с кем не удалось "договориться"..
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