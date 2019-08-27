Що змінилося в правилах перевезення авіакомпаній, які літають з України.
Дивися повний текст Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair і інших авіакомпаній.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:51
Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air,...
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Дивися повний текст Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair і інших авіакомпаній.
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:51
Покупал сумку украинского производства /style-bags.com.ua/product-category/bags-40-20-25-ryanair/ за 340 грн, лучше брать райнеер и можно ездить в Wizzair также, из недостатков нету ремня для крепления на чемодан
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:25
Кстати и лучше брать рюкзак
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