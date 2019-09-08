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Union Pay розповіла про свої плани в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:52
Пропонуємо до обговорення:
Україна - третій, але не останній за значимістю стратегічний район для Union Pay після Казахстану і Узбекистану.
Дивися повний текст Union Pay розповіла про свої плани в Україні
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