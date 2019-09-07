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ТОП-10 найбільших агроекспортерів
України (інфографіка)

ТОП-10 найбільших агроекспортерів України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:54

ТОП-10 найбільших агроекспортерів України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Укладачі рейтингу використовували дані зі звітів публічних холдингів і безпосередньо від самих компаній.

Дивися повний текст ТОП-10 найбільших агроекспортерів України (інфографіка).
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