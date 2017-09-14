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Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Щодня клієнти Приват24 купують і відправляють більше мільйона доларів.
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R2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17
Так лям долларов или гривен?
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anton_n_par
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:36
anton_n_par написав:
Так лям долларов или гривен?
Задача ж для первого класса
Там написано "покупают и отправляют
более миллиона долларов". Значит на лям гривен покупают. На всю остальную сумму до "более миллиона долларов" переводы.
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