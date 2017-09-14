RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки валюти
купують клієнти Приват24

Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17

Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Щодня клієнти Приват24 купують і відправляють більше мільйона доларів.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90818
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:17

Так лям долларов или гривен?
anton_n_par
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:36

Re: Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24

  anton_n_par написав:Так лям долларов или гривен?

Задача ж для первого класса :) Там написано "покупают и отправляют более миллиона долларов". Значит на лям гривен покупают. На всю остальную сумму до "более миллиона долларов" переводы.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 525, 526, 527
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5262 284392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 16:36
lapay
Оновлення Приват24: що змінилося
R2 » Чет 12 вер, 2019 11:10
5 146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 14:06
yama
Стало відомо, скільки Мінкульт заплатив за святкування...
R2 » Чет 12 вер, 2019 10:10
2 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 10:59
DoooM

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76200)
12.09.2019 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron