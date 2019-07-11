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Дивися повний текст Яків Воронін: заробити на податку, або як швидко розблокувати податкові накладні.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:19
Яків Воронін: заробити на податку, або як швидко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яків Воронін: заробити на податку, або як швидко розблокувати податкові накладні.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:19
"Получив решение суда – не расслабляйтесь. По крайней мере если хотите получить компенсацию со стороны налоговиков в размере суммы налогового кредита. Той самой, на которую вы имеете право по закону, но не получили по понятиям".
Маленький нюанс: регистрирует налоговую накладную (или получает отказ) поставщик, а право на налоговый кредит имеет (но не поучает по понятиям) - покупатель. То есть это разные субъекты.
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