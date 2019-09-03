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Запуск ринку землі ще більше
зміцнить гривню — банкіри

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:50

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри

Пропонуємо до обговорення:
Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну.

Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:50

Бесполезно ждать роста экономики, если у вас условия по кредитам неконкурентны в сравнении с другими странами. Надеетесь поднять ВВП за счет продажи земли и гос.предприятий. Да, в краткосрочной перспективе может и поднимется немного. А что потом?
alex7gk
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