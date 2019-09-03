Вільний продаж земель сільськогосподарського призначення може привести до припливу іноземної валюти в Україну.
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:50
Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:50
Бесполезно ждать роста экономики, если у вас условия по кредитам неконкурентны в сравнении с другими странами. Надеетесь поднять ВВП за счет продажи земли и гос.предприятий. Да, в краткосрочной перспективе может и поднимется немного. А что потом?
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:14
alex7gk, никто про "потом" не думает.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:58
Re: Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню — банкіри
Всі цивілізовано збираємось у черги і здаємо "нікчемні зелені папірці" по 4.50!
(зелених ще ж можна ще називати нікчемними!? )
"ГривняБудеТікиДорожчати©..."
До речі, а у країні, по вінця заповненій тероризмом, земля дуже цінна?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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