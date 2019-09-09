Лоукост авіакомпанія Wizz Air збільшила вартість низки послуг.
Дивися повний текст Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:13
Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги
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Дивися повний текст Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:14
Это уже повысили с какого числа ? теперь точно только с рюкзаком летать
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