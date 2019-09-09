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Wizz Air підвищила ціни
на додаткові послуги

Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:13

Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги

Пропонуємо до обговорення:
Лоукост авіакомпанія Wizz Air збільшила вартість низки послуг.

Дивися повний текст Wizz Air підвищила ціни на додаткові послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:14

Это уже повысили с какого числа ? теперь точно только с рюкзаком летать
hinomaneg
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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