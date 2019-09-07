RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар падає: чому і що буде з
валютою далі - думка експерта

Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:15

Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня в другій половині осені знизиться до долара до рівня 25,5-26,5 грн/дол.

Дивися повний текст Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90815
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:16

ТО эксперты говорили, что курс к НГ будет 30 теперь 27, я так понимаю гадают на кофе
hinomaneg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 12.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...
R2 » Вів 10 вер, 2019 11:48
5 274
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 14:00
jeugen
НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7
R2 » Сер 11 вер, 2019 06:46
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 06:46
silver_arrow_ua
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
8 3310
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 10:05
anty7777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16399)
12.09.2019 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.