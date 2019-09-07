Українська гривня в другій половині осені знизиться до долара до рівня 25,5-26,5 грн/дол.
Дивися повний текст Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:15
Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:16
ТО эксперты говорили, что курс к НГ будет 30 теперь 27, я так понимаю гадают на кофе
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:29
Re: Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експе
Гадают? Зачем такие сложности? Идёт бакс вверх - пишут, будет токо дорожать. Идёт вниз - пишут, будет токо дешеветь. И самое интересное, хрен, что возразишь...
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