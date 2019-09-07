Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта

Никто не знает каким будет курс.
Мы можем лишь догадываться.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:32
нерезы в этом году продали баксы и купили гривневых ОВГЗ на 80 млрд грн, и продолжают это делать, значит есть инфа что посидеть в гривне интереснее в период вадения ОВГЗ, в России таже ситуация, рубль укрепляется ОВГЗ скупают, что-то с баксом не то.... ждем укрепления гривны до 20
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