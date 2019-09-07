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Долар падає: чому і що буде з
валютою далі - думка експерта

Долар падає: чому і що буде з валютою далі - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:37

Никто не знает каким будет курс.
Мы можем лишь догадываться.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:32

нерезы в этом году продали баксы и купили гривневых ОВГЗ на 80 млрд грн, и продолжают это делать, значит есть инфа что посидеть в гривне интереснее в период вадения ОВГЗ, в России таже ситуация, рубль укрепляется ОВГЗ скупают, что-то с баксом не то.... ждем укрепления гривны до 20
spread
 
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