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Рада відтермінувала штрафи щодо "євробляхерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати ухвалили законопроект про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автомобілів в Україну.
Дивися повний текст Рада відтермінувала штрафи щодо \"євробляхерів\"
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:17
А есть статистика сколько машин уже расстаможили ?
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hinomaneg
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