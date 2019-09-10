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Рада відтермінувала
штрафи щодо "євробляхерів"

Рада відтермінувала штрафи щодо "євробляхерів"
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:16

Рада відтермінувала штрафи щодо "євробляхерів"

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати ухвалили законопроект про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автомобілів в Україну.

Дивися повний текст Рада відтермінувала штрафи щодо \"євробляхерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:17

А есть статистика сколько машин уже расстаможили ?
hinomaneg
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