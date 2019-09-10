Народні депутати ухвалили законопроект про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автомобілів в Україну.
Дивися повний текст Рада відтермінувала штрафи щодо \"євробляхерів\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:16
Рада відтермінувала штрафи щодо "євробляхерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада відтермінувала штрафи щодо \"євробляхерів\".
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:34
.. в очередной раз делают дураками тех, кто пошел на сделку с государством, и таки растаможил свои "б***".. а плевавшие на все и всех - в очередной раз "красавцы..".. и через три месяца все также будут "ложить с большим прибором" и клянчить дальнейших "послаблений"...
|