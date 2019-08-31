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Honda представила свій перший
серійний електромобіль (фото)

Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:24

Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda представила свій перший серійний електричний автомобіль під назвою Honda e.

Дивися повний текст Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото).
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