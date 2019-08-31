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Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото)
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda представила свій перший серійний електричний автомобіль під назвою Honda e.
Дивися повний текст Honda представила свій перший серійний електромобіль (фото)
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:24
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