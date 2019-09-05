Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак проінспектував проведення робіт на дорозі М-03 на об’єктах.
Дивися повний текст Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні - Укравтодор.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01
Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні -...
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Дивися повний текст Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні - Укравтодор.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01
Полная чушь.В Харьковскоц области эту дорогу ещё и не начинали делать.Дорога делается до Полтавы.
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