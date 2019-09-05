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Нова дорога від Києва до
Харкова з'явиться навесні -...

Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01

Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні -...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак проінспектував проведення робіт на дорозі М-03 на об’єктах.

Дивися повний текст Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні - Укравтодор.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01

Полная чушь.В Харьковскоц области эту дорогу ещё и не начинали делать.Дорога делается до Полтавы.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:28

сделайте через Миргород - Опошня -Шаровка
alexparshin79
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