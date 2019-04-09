З початку 2019 року "бориспільський експрес" з Києва перевіз понад 600 тис. пасажирів.
Дивися повний текст УЗ повідомила пасажиропотік \"Бориспільського Експресу\".
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45
УЗ повідомила пасажиропотік "Бориспільського Експресу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ повідомила пасажиропотік \"Бориспільського Експресу\".
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45
Каждый пассажир дает в среднем 70 грн прибыли (45100000/647200=69,68грн). При стоимости билета 80 грн - полные затраты на 1 поездку всего 11грн??
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