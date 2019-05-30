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ПриватБанк презентував технологію FacePay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:31
Пропонуємо до обговорення:
Навіщо користувачам FacePay, як користуватися технологією, і що необхідно буде зробити, щоб її підключити.
Дивися повний текст ПриватБанк презентував технологію FacePay
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:31
Вот оно как выглядит "торговать лицом".
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