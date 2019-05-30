Навіщо користувачам FacePay, як користуватися технологією, і що необхідно буде зробити, щоб її підключити.
Дивися повний текст ПриватБанк презентував технологію FacePay.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 17:31
ПриватБанк презентував технологію FacePay
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк презентував технологію FacePay.
Додано: Чет 12 вер, 2019 23:20
А відбитки пальців перевіряти хіба не простіше і надійніше?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 02:54
Re: ПриватБанк презентував технологію FacePay
Допрыгаются они с этим баловством
Додано: П'ят 13 вер, 2019 03:45
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