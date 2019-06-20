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ПриватБанк презентував
технологію FacePay

ПриватБанк презентував технологію FacePay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:31

ПриватБанк презентував технологію FacePay

Пропонуємо до обговорення:
Навіщо користувачам FacePay, як користуватися технологією, і що необхідно буде зробити, щоб її підключити.

Дивися повний текст ПриватБанк презентував технологію FacePay.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:31

Вот оно как выглядит "торговать лицом".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 23:20

А відбитки пальців перевіряти хіба не простіше і надійніше?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 02:54

Re: ПриватБанк презентував технологію FacePay

Допрыгаются они с этим баловством
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 03:45

  Surfer написав:Допрыгаются они с этим баловством


C двойниками интересно, а близнецам вообще весело :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:44

Вы чё себя круче нотариуса считаете ?
А те ещё те лохи .
komis559141
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