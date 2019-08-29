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Нардепи мають намір позбавити
себе депутатських виплат...

Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:57

Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект №1035-2 в першому читанні підтримали 288 народних депутатів.

Дивися повний текст Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат за прогули.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:57

Вообще то по Кзоту пересичных за прогулы увольняют.Нардепы,что лпять отдельная каста?Прогулял-положи мандат и на.....
sena_2008atp
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