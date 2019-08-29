Законопроект №1035-2 в першому читанні підтримали 288 народних депутатів.
Дивися повний текст Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат за прогули.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:57
Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи мають намір позбавити себе депутатських виплат за прогули.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:57
Вообще то по Кзоту пересичных за прогулы увольняют.Нардепы,что лпять отдельная каста?Прогулял-положи мандат и на.....
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