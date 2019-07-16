Ищу партнера для покупки оборудования по производству брикетов.
Брикеты для мангала и бaрбекю
Есть долгосрочные контракты с Европой
Сумма вложений - 250 тыс грн
Срок возврата - 6-8 мес
тел +380674388915
|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 12 вер, 2019 19:06
Ищу партнера \инвестора\
Ищу партнера для покупки оборудования по производству брикетов.
Брикеты для мангала и бaрбекю
Есть долгосрочные контракты с Европой
Сумма вложений - 250 тыс грн
Срок возврата - 6-8 мес
тел +380674388915
|