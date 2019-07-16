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Ищу партнера \инвестора\

Ищу партнера \инвестора\
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:06

Ищу партнера \инвестора\

Ищу партнера для покупки оборудования по производству брикетов.
Брикеты для мангала и бaрбекю
Есть долгосрочные контракты с Европой
Сумма вложений - 250 тыс грн
Срок возврата - 6-8 мес

тел +380674388915
odmik
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.12.16
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