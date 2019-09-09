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Українці зможуть контролювати
витрати на ремонт доріг

Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:15

Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на урядовому порталі.

Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 04:47

Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію
silver_arrow_ua
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