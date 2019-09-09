Про це повідомляється на урядовому порталі.
Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:15
Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг
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Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 04:47
Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію
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