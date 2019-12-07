RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці зможуть контролювати
витрати на ремонт доріг

Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:15

Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на урядовому порталі.

Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92352
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 04:47

Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.08.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:56

  silver_arrow_ua написав:Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію


ничего это не даст . обдурят вас .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 22.07.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:21

  moldashavanin написав:
  silver_arrow_ua написав:Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію


ничего это не даст . обдурят вас .

Ще й як дасть, коли буде видно обсяг роботи, ціну та кінцеву вартість.
Звісно, коли кошторис достатньо детальний а не складається з 2-4 строчок
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.08.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Милованов упевнений, що українці вже готові до реформи землі
R2 » Чет 12 гру, 2019 11:24
0 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 11:24
R2
Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за...
R2 » П'ят 06 гру, 2019 13:55
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 09:18
infa111
Айтішники зможуть сплатити податок, не відриваючись від...
R2 » Сер 27 лис, 2019 17:26
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 17:57
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79532)
13.12.2019 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.