Про це повідомляється на урядовому порталі.
Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:15
Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг
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Дивися повний текст Українці зможуть контролювати витрати на ремонт доріг.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 04:47
Всі кошториси робіт, що виконуються за державний кошт, мають бути відкритими як планові так і поточні. До тих пір будемо мати коррупцію
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:56
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:21
Ще й як дасть, коли буде видно обсяг роботи, ціну та кінцеву вартість.
Звісно, коли кошторис достатньо детальний а не складається з 2-4 строчок
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