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Сервіс Glovo почав
роботу в Миколаєві

Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:24

Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo з 12 серпня почав працювати у Миколаєві.

Дивися повний текст Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:24

Будут конкуренты доставки Миксфуд)) https://mykolaiv.mixfood.ua Только у них возят на машинах, а здесь на велосипедах. Не представляю как можно привезти заказ из Макдональдса на велосипеде и не разлить колу. Но конкуренция это всегда хорошо)))
citimar27
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