Сервіс з доставки товарів кур'єрами Glovo з 12 серпня почав працювати у Миколаєві.
Дивися повний текст Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:24
Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс Glovo почав роботу в Миколаєві.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:24
Будут конкуренты доставки Миксфуд))
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