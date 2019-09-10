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Стало відомо, які з українських
аеропортів планують...

Стало відомо, які з українських аеропортів планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:32

Стало відомо, які з українських аеропортів планують...

Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури готує пілотні проєкти з передачі регіональних аеропортів у концесію.

Дивися повний текст Стало відомо, які з українських аеропортів планують віддати приватним інвесторам.
R2
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Уже лет 10 постоянно что-то планируют передать в концессию. То дороги, то порты, то таможни,то аэропорты.
Что-то не помню хоть одного удачного опыта.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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