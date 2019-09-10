Мінінфраструктури готує пілотні проєкти з передачі регіональних аеропортів у концесію.
Дивися повний текст Стало відомо, які з українських аеропортів планують віддати приватним інвесторам.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:32
Стало відомо, які з українських аеропортів планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, які з українських аеропортів планують віддати приватним інвесторам.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:32
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:43
Уже лет 10 постоянно что-то планируют передать в концессию. То дороги, то порты, то таможни,то аэропорты.
Что-то не помню хоть одного удачного опыта.
Теперь уже точно не вернусь
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