Намір ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" направити на виплату дивідендів понад 10 млрд грн не вплине на інвестиційну програму підприємства.
Дивися повний текст Дивіденти \"ArcelorMittal\" в 11 млрд грн не вплинуть на інвестплан компанії.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24
Дивіденти "ArcelorMittal" в 11 млрд грн не вплинуть на...
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Дивися повний текст Дивіденти \"ArcelorMittal\" в 11 млрд грн не вплинуть на інвестплан компанії.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24
Ці 11 мільярдів гривень будуть відконвертовані у бакси та вивезені з України. це десь 0,4 мвльярди, між іншим...
Готуємося до стрибка доллара.
От що буває коли наїзжаєш на інвестора. Ви зробили це разом! Зє!
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