RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дивіденти "ArcelorMittal" в
11 млрд грн не вплинуть на...

Дивіденти "ArcelorMittal" в 11 млрд грн не вплинуть на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24

Дивіденти "ArcelorMittal" в 11 млрд грн не вплинуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Намір ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" направити на виплату дивідендів понад 10 млрд грн не вплине на інвестиційну програму підприємства.

Дивися повний текст Дивіденти \"ArcelorMittal\" в 11 млрд грн не вплинуть на інвестплан компанії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90823
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:24

Ці 11 мільярдів гривень будуть відконвертовані у бакси та вивезені з України. це десь 0,4 мвльярди, між іншим...
Готуємося до стрибка доллара.
От що буває коли наїзжаєш на інвестора. Ви зробили це разом! Зє!
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:36

Re: Дивіденти

они также планируют закрыть железорудную шахту, оставить только карьеры.
Яша
 
Повідомлень: 809
З нами з: 10.04.07
Подякував: 66 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік 1, 2
R2 » Чет 05 вер, 2019 22:51
15 824
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 08:38
jeugen
ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків —...
R2 » Пон 09 вер, 2019 15:56
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 15:56
moveton
Україна планує отримати до 1 млрд кубометрів...
R2 » Вів 03 вер, 2019 09:28
3 144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 10:40
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23482)
13.09.2019 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.