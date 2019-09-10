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В Україні з'являться приватні залізничні перевізники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує запустити пілотний проєкт з використання приватної тяги на залізниці до кінця 2019 року.
Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:18
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Вів 10 вер, 2019 12:02
сова