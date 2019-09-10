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В Україні з'являться приватні
залізничні перевізники

В Україні з'являться приватні залізничні перевізники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15

В Україні з'являться приватні залізничні перевізники

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує запустити пілотний проєкт з використання приватної тяги на залізниці до кінця 2019 року.

Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники.
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частной конной тяги
sal
 
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новость 2016 года, еще тогда обещали
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:24

Re: дорогое удовольствие

у страны средств на ж/д тягу нет, а у частников есть?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:46

sal
а есть ли ст-на, вот в чем вопрос, или вся страна превратилась в частную лавку
blueiceua
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