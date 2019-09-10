Уряд планує запустити пілотний проєкт з використання приватної тяги на залізниці до кінця 2019 року.
Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15
В Україні з'являться приватні залізничні перевізники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:24
Re: дорогое удовольствие
у страны средств на ж/д тягу нет, а у частников есть?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:46
sal
а есть ли ст-на, вот в чем вопрос, или вся страна превратилась в частную лавку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:27
При чём именно у уже назначенных - "одарённых" так, сказать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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