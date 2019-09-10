Уряд планує запустити пілотний проєкт з використання приватної тяги на залізниці до кінця 2019 року.
Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:15
В Україні з'являться приватні залізничні перевізники
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Дивися повний текст В Україні з'являться приватні залізничні перевізники.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:58
Приватные тяги за наш с Вами счёт. Обворовали до нитки укрзализизницу. И тем что украли теперь возят ....
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