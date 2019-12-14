Вопросы по рынку кредитных карт «ЮНЕКС БАНК»
Дивися повний текст Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В..
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:30
Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В..
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:05
Re: Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської
Условия (тарифы - прим.) по кредитным картам Юнекс банка на уровне.
Рекомендую: наверное
"Независимо от того пользуетесь ли Вы кредитными средствами, или собственными, Вы все равно получите гарантированный кэшбэк в выбранной Вами категории" - Чего только эта опция стоит в условиях сегодняшнего дня, согласны
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