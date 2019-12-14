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Інтерв'ю Голови Правління АТ
«ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В.

Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:30

Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської Г.В.

Пропонуємо до обговорення:
Вопросы по рынку кредитных карт «ЮНЕКС БАНК»

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:05

Re: Інтерв'ю Голови Правління АТ «ЮНЕКС БАНК», Довгальської

Условия (тарифы - прим.) по кредитным картам Юнекс банка на уровне.
Рекомендую: наверное лучшая кредитка в Украине с кэшбеком 25%! UnexCard

"Независимо от того пользуетесь ли Вы кредитными средствами, или собственными, Вы все равно получите гарантированный кэшбэк в выбранной Вами категории" - Чего только эта опция стоит в условиях сегодняшнего дня, согласны :?:
jakecopernik
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