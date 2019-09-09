«Нафтогаз України» розрахував нову ціну природного газу для потреб населення на вересень.
Дивися повний текст Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:50
Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%
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Дивися повний текст Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:50
А почему не учитывается цена газа собственной добычи? Или он уже не украинский?
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