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Нафтогаз знижує ціну газу для
споживачів у вересні на 3%

Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:50

Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз України» розрахував нову ціну природного газу для потреб населення на вересень.

Дивися повний текст Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів у вересні на 3%.
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А почему не учитывается цена газа собственной добычи? Или он уже не украинский?
ygn
 
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В августе можно было купить про запас дороже, чем сейчас, прикольно.
lite
 
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