Зміни, що стосуються бізнесу, передбачають впровадження реєстраторів розрахункових операцій в усі сфери торгівлі.
Дивися повний текст Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
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Дивися повний текст Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Это так выглядит поддержка мелкого бизнеса ?
Снова добавляется причина задуматься о переезде
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