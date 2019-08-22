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Касові апарати та бізнес:
що передбачають зміни

Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45

Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни

Пропонуємо до обговорення:
Зміни, що стосуються бізнесу, передбачають впровадження реєстраторів розрахункових операцій в усі сфери торгівлі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45

Это так выглядит поддержка мелкого бизнеса ?
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:41

Это какой то писец. Если я отправляю почтой наложенным платежом. Заберут товар не заберут фиг его знает. Мои действия в рамках этой хрени кто знает ? И что они попросят за сертифицированное приложение что они обещают ? Походу Зеленский растерян доверие быстрее чем Порошенко.
Igorten
 
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