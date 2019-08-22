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Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Пропонуємо до обговорення:
Зміни, що стосуються бізнесу, передбачають впровадження реєстраторів розрахункових операцій в усі сфери торгівлі.
Дивися повний текст Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
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R2
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Это так выглядит поддержка мелкого бизнеса ?
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cia
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:40
Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.
В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены.
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oleggg1986
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:41
Это какой то писец. Если я отправляю почтой наложенным платежом. Заберут товар не заберут фиг его знает. Мои действия в рамках этой хрени кто знает ? И что они попросят за сертифицированное приложение что они обещают ? Походу Зеленский растеряет доверие быстрее чем Порошенко.
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Igorten
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:02
Igorten написав:
Походу Зеленский растерян доверие быстрее чем Порошенко.
Может и растеряет, но с той поддержкой, которую он себе обеспечил, можно творить все. Коломойскому ждать возврата инвестиций не хочется длительное время, поэтому надо все решать быстро.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:07
А что такое 3 группа ? без кассового ?
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hinomaneg
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:45
Всі підприємці II-IV груп, які мають статус фізичних осіб, тепер зобов’язані користуватися касовими апаратами. Ця норма стає чинною для всіх, без винятку, підприємців II-IV груп, які працюють на єдиному податку, з 1 січня 2021 року.
Все, кто с налом работает, кроме 1-й группы.
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