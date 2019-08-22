Зміни, що стосуються бізнесу, передбачають впровадження реєстраторів розрахункових операцій в усі сфери торгівлі.
Дивися повний текст Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:40
Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.
В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:41
Это какой то писец. Если я отправляю почтой наложенным платежом. Заберут товар не заберут фиг его знает. Мои действия в рамках этой хрени кто знает ? И что они попросят за сертифицированное приложение что они обещают ? Походу Зеленский растеряет доверие быстрее чем Порошенко.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:02
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:45
Все, кто с налом работает, кроме 1-й группы.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:00
Я не понимаю, а как допустим торговаться на базаре? Если допустим я выбью скидку, как это вбить в чек?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:09
Re: Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
Объясните, теперь обычные продуктовые магазины все поголовно будут с кассовыми аппаратами? И с какой именно даты они будут обязаны?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:19
Re: Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
По идее там в кассовом аппарате должна быть кнопочка - скидка, можно в ручном режиме поклацать и ввести.
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