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Касові апарати та бізнес:
що передбачають зміни

Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:21

Re: Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни

wild2006 написав:Объясните, теперь обычные продуктовые магазины все поголовно будут с кассовыми аппаратами? И с какой именно даты они будут обязаны?


Продуктовые и сейчас должны быть с кассовыми аппаратами, если торгуют алкоголем.
Если не торгуют, то с 1 января 2021 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:31

  oleggg1986 написав:Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.
В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены.

Поднимайте себе сколько хотите, люди купят в Ашане, Комфи и т.д. Задолбали уже лентяи экстремисты со своими угрозами...

Во всем мире (США, ЕС) малый бизнес занимается ПРОИЗВОДСТВОМ!!!, а не купи-продайством.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:37

Re: Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни

freelanc написав:Во всем мире (США, ЕС) малый бизнес занимается ПРОИЗВОДСТВОМ!!!, а не купи-продайством.


Что касается США и ЕС, то малый бизнес в подавляющем большинстве это сфера услуг и мелкая торговля.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:21

У меня конкуренты работают вообще без каких либо налогов.И соответсвенно демпенгуют.
И никаких проверок и нанятых работников.(официальнно).Я считаю, что фискальные чеку это поможет клиентам понять, где не добросовестные продавцы и убрать нездоровую конкуренцию.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:56

  freeze написав:
wild2006 написав:Объясните, теперь обычные продуктовые магазины все поголовно будут с кассовыми аппаратами? И с какой именно даты они будут обязаны?


Продуктовые и сейчас должны быть с кассовыми аппаратами, если торгуют алкоголем.
Если не торгуют, то с 1 января 2021 года.

Рядом стоит "Ветеран", отдел где сиги и бухло - с кассовым и можно оплатить карточкой, остальные отделы - без.
wild2006
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